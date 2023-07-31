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НовостиСпорт31 июля 2023 13:51

На «Волгоград Арене» установили рекорд посещаемости сезона во всех лигах

Первый домашний матч «Ротора» посетили почти 20 тысяч волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Первый домашний матч "Ротора" установил рекорд посещаемости в России

Первый домашний матч "Ротора" установил рекорд посещаемости в России

Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоград остается футбольным городом, что подтверждает посещаемость домашних игр местной команды. Матч между «Ротором» и «Уфой» на «Волгоград Арене» 30 июля собрал 19 734 зрителя. Таким образом, был установлен рекорд посещаемости сезона во всех лигах России, кроме Кубка страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Количество болельщиков на «Волгоград Арене» превысило посещаемость матчей Российской премьер-лиги. Игра между «Ротором» и «Уфой» опередила по числу зрителей встречу «Ростова» и «Зенита», которая 29 июля собрала на стадионе 16 413 человек и до прошлого воскресенья имела наибольшую посещаемость в стране.

Если учитывать еще и встречи Кубка России в начале сезона, то рекорд посещаемости принадлежит матчу «Краснодар» - «Спартак», на котором 27 июля присутствовали 31 733 человек.

Отметим, что «Волгоград Арена» вмещает порядка 45 тысяч человек, то есть в воскресенье она была заполнена примерно на половину. Но после игры между «Ротором» и «Уфой» многие болельщики долго не могли уехать со стадиона из-за переполненного общественного транспорта. Коллапс был и на выездах с парковок у арены.

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