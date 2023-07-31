Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

ООО «Ситиматик-Волгоград» информирует руководителей организаций о необходимости оплаты услуги по обращению с ТКО за июль 2023 г., согласно платежным документам, которые поступят в августе 2023г.

Если у Вашей организации имеется задолженность за услугу по обращению с ТКО, ее необходимо погасить, так как после 1 августа 2023 года ООО «Ситиматик-Волгоград» продолжит взыскание задолженности в принудительном порядке в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.

На текущий момент задолженность юридических лиц перед ООО «Ситиматик-Волгоград» составляет порядка 390 миллионов рублей. Ежемесячно в суд направляются исковые заявления на сумму более 10 млн. рублей.

Обращаем внимание, что уклонение от оплаты ведет к тому, что помимо основного долга, судом взыскивается сумма пени, которая может составлять не менее половины суммы долга, а также судебные издержки, таким образом сумма увеличивается в разы. Избежать дополнительных трат можно оплатив имеющуюся задолженность, не дожидаясь решения суда. Такое решение позволит сэкономить на оплате госпошлины – это минимум 200 руб., и исполнительском сборе, который составляет 7% от суммы долга.

Проконсультироваться по сумме текущей задолженности жители Волгограда и области могут в контакт-центре «Ситиматик-Волгоград» по номерам: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 08:00 до 18:00.

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны), пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48).

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