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НовостиПроисшествия31 июля 2023 12:23

Волгоградец выстрелил из ружья в 25-летнего тракториста

Конфликт между двумя мужчинами в селе под Волгоградом завершился стрельбой из ружья
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 30 июля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области конфликт между двумя мужчинами обернулся покушением на убийство. В селе Верхнепогромное отношения выясняли 66-летний фермер и 25-летний тракторист. Было заведено уголовное дело.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 66-летний мужчина во время конфликта взял ружье и выстрелил в оппонента, который стоял на пороге трактора. Молодой человек был ранен в правую часть туловища. А стрелок скрылся.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Раненного доставили в больницу, за его жизнь борются медики, которые оценивают состояние пациента как тяжелое.

Стрелявший был задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначив ряд судебных экспертиз.

- Следователи СК России намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.