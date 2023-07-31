Волгоградец выстрелил из ружья в 25-летнего тракториста

Следователи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 30 июля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области конфликт между двумя мужчинами обернулся покушением на убийство. В селе Верхнепогромное отношения выясняли 66-летний фермер и 25-летний тракторист. Было заведено уголовное дело.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 66-летний мужчина во время конфликта взял ружье и выстрелил в оппонента, который стоял на пороге трактора. Молодой человек был ранен в правую часть туловища. А стрелок скрылся.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Раненного доставили в больницу, за его жизнь борются медики, которые оценивают состояние пациента как тяжелое.

Стрелявший был задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначив ряд судебных экспертиз.

- Следователи СК России намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.