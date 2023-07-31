В Волгоградской области отремонтировали 54% дорог от плана на 2023 года

Больше половины из запланированных дорожных работ завершились в Волгоградской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области в течение года уложили 1,57 миллиона квадратных метров асфальта. В регионе отремонтировали 54% дорог от плана на 2023 год. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и другим региональным программам. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-служба администрации области.

По проекту «Региональная и местная дорожная сеть» и федеральной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» было выделено 11,82 миллиарда рублей. На 22 двух дорогах работы уже завершились – это 5 трасс в районах, 12 улиц в Волгограде и 5 дорог в Волжском.

Ведется ремонт и строительство 15 мостов, 4 из них откроют до конца года. Завершились работы на мосту через реку Кардаил в Новониколаевском районе.