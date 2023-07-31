Больше трети волгоградцев признались, что метеозависимы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Волгограда признались, что плохая погода влияет на их работоспособность. 4 и 10 опрошенных - метеозависимы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе SuperJob, эксперты которого провели опрос, 40% горожан отлично себя чувствуют, когда светит солнце, а вот ненастье ввергает их в уныние.

Чаще всего на плохое самочувствие жалуются администраторы. 53% представителей этой сферы метеозависимы. Также операторы call-центров и секретари (по 52%) не могут хорошо выполнять свою работу из-за геомагнитных бурь. Даже идут экономисты (52%), затем дизайнеры и менеджеры (48%).

- Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 21%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (23%) и кладовщики (25%), - резюмировали в SuperJob.