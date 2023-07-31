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НовостиОбщество31 июля 2023 10:14

Больше трети волгоградцев признались, что метеозависимы

Жители Волгограда рассказали, как погода влияет на их работоспособность
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Больше трети волгоградцев признались, что метеозависимы

Больше трети волгоградцев признались, что метеозависимы

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Волгограда признались, что плохая погода влияет на их работоспособность. 4 и 10 опрошенных - метеозависимы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе SuperJob, эксперты которого провели опрос, 40% горожан отлично себя чувствуют, когда светит солнце, а вот ненастье ввергает их в уныние.

Чаще всего на плохое самочувствие жалуются администраторы. 53% представителей этой сферы метеозависимы. Также операторы call-центров и секретари (по 52%) не могут хорошо выполнять свою работу из-за геомагнитных бурь. Даже идут экономисты (52%), затем дизайнеры и менеджеры (48%).

- Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 21%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (23%) и кладовщики (25%), - резюмировали в SuperJob.