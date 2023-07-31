Андрей Бочаров напомнил чиновникам о жаре и пожарах в Волгоградской области

Невыносимая жара может прийти уже в августе Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградскую области с началом августа и сентября, как правило, приходит невыносимая жара, которая создает опасную пожарную обстановку и ухудшает самочувствие жителей. Именно этому аспекту уделил особое внимание глава региона Андрей Бочаров на очередном оперативном совещании. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации

Дневные температуры, превышающие отметку +30 градусов представляют особую опасность для людей, страдающих хроническими, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области, особенно к тем, чье состояние здоровья во многом зависит от изменений погоды, с просьбой ограничить пребывание на открытом воздухе, на солнце, - отметил Андрей Бочаров. - Прошу вас также соблюдать питьевой режим и иметь при себе требуемые медицинские препараты и запас питьевой воды.

Кроме того, сухая и жаркая погода с ветром способствует ухудшению пожарной ситуации – самое большое количество лесных пожаров приходится именно на период август-

- В период повышенных температур профильным органам исполнительной власти во взаимодействии с главами муниципальных образований необходимо взять на ежедневный личный контроль реализацию дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей и обеспечения пожарной безопасности, - подчеркнул глава региона.

Андрей Бочаров также поручил чиновникам взять на контроль сферы энергобезопасности, жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.