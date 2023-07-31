В Волгоградской области дорожникам предлагают зарплату до 230 тысяч рублей

Работникам сферы дорожного строительства предлагают зарплату до 230 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области назвали зарплаты в сфере дорожного строительства. С начала мая по конец июля было открыто порядка 300 вакансий от компаний, которые занимаются ремонтом и строительством магистралей. Сейчас доступны примерно 120 предложений о работе. И некоторые вакансии предлагают очень хорошую зарплату – до 230 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование hh.ru.

Самой дорогой вакансией июля стала работа инженером-геодезистом с доходом 170-230 тысяч рублей. Но такие деньги платят не в Волгоградской области, а в Ростовской – вахтовый метод работы. Специалисту предстоит трудиться на строительстве Багаевского гидроузла. Еще одна вакансия вахтового метода предлагает трудоустроиться асфальтобетонщиком с зарплатой от 95 тысяч рублей.

В Волгограде зарплаты в дорожной сфере скромнее. Так в строительную компанию по направлению возведение магистралей требуется юрист с зарплатой 50 тысяч рублей. Специалисту по закупкам в обслуживании бюджетной организации готовы платить 40 тысяч рублей. Вакансия инженера ПТО предусматривает доход в 35-40 тысяч рублей.

Аналитики рынка труда отмечают, что средняя предлагаемая зарплата в сфере дорожного строительства в Волгоградской области составляет 35,7 тысячи рублей.