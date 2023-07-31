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НовостиЭкономика31 июля 2023 9:44

В Волгоградской области дорожникам предлагают зарплату до 230 тысяч рублей

Средняя зарплата в сфере дорожного строительства составляет 35,7 тысячи рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Работникам сферы дорожного строительства предлагают зарплату до 230 тысяч рублей

Работникам сферы дорожного строительства предлагают зарплату до 230 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области назвали зарплаты в сфере дорожного строительства. С начала мая по конец июля было открыто порядка 300 вакансий от компаний, которые занимаются ремонтом и строительством магистралей. Сейчас доступны примерно 120 предложений о работе. И некоторые вакансии предлагают очень хорошую зарплату – до 230 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование hh.ru.

Самой дорогой вакансией июля стала работа инженером-геодезистом с доходом 170-230 тысяч рублей. Но такие деньги платят не в Волгоградской области, а в Ростовской – вахтовый метод работы. Специалисту предстоит трудиться на строительстве Багаевского гидроузла. Еще одна вакансия вахтового метода предлагает трудоустроиться асфальтобетонщиком с зарплатой от 95 тысяч рублей.

В Волгограде зарплаты в дорожной сфере скромнее. Так в строительную компанию по направлению возведение магистралей требуется юрист с зарплатой 50 тысяч рублей. Специалисту по закупкам в обслуживании бюджетной организации готовы платить 40 тысяч рублей. Вакансия инженера ПТО предусматривает доход в 35-40 тысяч рублей.

Аналитики рынка труда отмечают, что средняя предлагаемая зарплата в сфере дорожного строительства в Волгоградской области составляет 35,7 тысячи рублей.