В Волгограде судят должника, пытавшегося задавить судебных приставов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который пытался задавить судебных приставов на своем автомобиле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, в июне 2023 года к должнику приехали сотрудники УФССП, чтобы арестовать припаркованный у торгового центра «БМВ» по исполнительному производству.
Должник же решил сбежать и завел автомобиль.
- Пытаясь остановить должника, судебные приставы преградили ему путь, но мужчина попытался сбить сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. В результате действий должника судебные приставы получили телесные повреждения, - уточнили в ведомстве.
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.