В Волгограде судят должника, пытавшегося задавить судебных приставов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который пытался задавить судебных приставов на своем автомобиле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, в июне 2023 года к должнику приехали сотрудники УФССП, чтобы арестовать припаркованный у торгового центра «БМВ» по исполнительному производству.

Должник же решил сбежать и завел автомобиль.

- Пытаясь остановить должника, судебные приставы преградили ему путь, но мужчина попытался сбить сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. В результате действий должника судебные приставы получили телесные повреждения, - уточнили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.