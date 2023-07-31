«Ситуация нас не устраивает»: главный тренер «Ротора» недоволен результатами команды

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» в первом домашнем матче сезона сыграл вничью с «Уфой». Матч 3-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги на «Волгоград Арене» завершился со счетом 1:1.

«Сине-голубые» пока в турнире играют только вничью. Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отметил, что его подопечные могли вырвать победу у «Уфы».

- Первый тайм немного не получился у нас с точки зрения того, чего мы хотели. Слишком много было брака. Во втором тайме внесли коррективы, забрали инициативу, полностью доминировали, забили гол. К сожалению, в обороне допустили ошибку. Но, чтобы побеждать, надо забивать. Все-таки мы были ближе к победе, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Алексей Стукалов.

Также наставника «сине-голубых» не устраивают результаты команды. После трех туров у «Ротора» 3 набранных очка, с которыми располагается на шестом месте.

- Понятно, что эта ситуация ни тренеров, ни футболистов не устраивает. Матч с «Велесом» я не беру, там 100 процентов ничейная игра. «Уфу» и «Муром» надо было обыгрывать, - подчеркнул главный тренер команды.