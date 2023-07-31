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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:29

Под Волгоградом бухгалтер СИЗО украла 230 тысяч рублей УФСИНа

Волгоградский СК возбудил уголовное дело на бухгалтера за служебный подлог
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Идет расследование.

Идет расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело на 44-летнюю бухгалтера СИЗО Фроловского района за служебный подлог - женщина украла 230 тысяч рублей из бюджета УФСИНа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, подозреваемая совершила 9 эпизодов незаконного присвоения средств.

- В период с мая 2022 года по январь 2023 год составляла подложные реестры, на основании которых она незаконно получала денежные средства, принадлежащие УФСИН, - уточнили в ведомстве.

Деньги потратила по-своему усмотрению. На женщину возбудили уголовное дело по двум статьям - присвоение и служебный подлог. Ей грозит тюрьма. Расследование продолжается.