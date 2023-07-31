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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:12

Генералу Бастрыкину доложат о пробитой стене в доме в Волгограде

Председатель СК России будет следить за вопиющей ситуацией в многоквартирном доме
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Александр Бастрыкин потребовал предоставить документы проверки

Александр Бастрыкин потребовал предоставить документы проверки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, связанную с нарушением прав жителей одного из домов в Волгограде. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.

В Ворошиловском районе Волгограда жильцы многоэтажки долгое жаловались на построенный отдельный вход в подвал со стороны улицы. По словам волгоградцев, инициатором пробитой стены и нового входа стал владелец части помещений в подвале. Однако жильцы не давали на это официального соглашения

При этом после проверки СУ СК России по Волгоградской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с этим, генерал Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову предоставить доклад о результатах проверки.