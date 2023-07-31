Волгоградцы на одну зарплату могут купить 797 литров бензина АИ-92

Средней зарплаты волгоградца хватит на 797 литров бензина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики подготовили рейтинг регионов по доступности бензина для жителей. Рассчитывались среднемесячная зарплата в июне 2023 года и средняя стоимость автомобильного топлива марки АИ-92. Волгоградская область заняла в рейтинге доступности бензина всего лишь 61 место, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование «РИА».

Волгоградцу одной зарплаты хватит, чтобы купить 797 литров бензина. Средняя цена в июне топлива АИ-92 составляла 48,62 рубля. С начала года бензин в Волгоградской области подорожал на 1,1%.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в июне 2023 года могли себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2581 литр), Москвы (2222 литра), Чукотского автономного округа (2119 литров), Ненецкого автономного округа (1885 литров), ХМАО (1868 литров). Среди регионов юга России больше всего автомобильного топлива в прошлом месяце могли себе позволить жители Краснодарского края (897литров), в общем рейтинге регион занимает 41 место.

Меньше всего бензина на одну зарплату могут себе позволить жители Кабардино-Балкарской Республики (637 литров), Чеченской Республики (610 литров) и Республики Ингушетия (605 литров). Что касается средней цены на бензин АИ-92 в июне, то самая высокая была в Чукотском автономном округе (60 рублей), самая низкая – в Челябинской области (44,90 рубля).