В Волгограде водитель «Лады» сбил 6-летнего мальчика и сбежал с места ДТП

Водитель бросил машину и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вечером 30 июля в Советском районе Волгограда 6-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля. В 18.00 в воскресенье неизвестный водитель на «Ладе Гранта» напротив дома №92 по улице Тбилисской наехал на ребенка. Автомобилист после ДТП бросил машину и убежал. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас полиция разыскивает скрывшегося водителя. А юный велосипедист получил травмы, его госпитализировали в медучреждение.