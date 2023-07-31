Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:35

В Волгограде водитель «Лады» сбил 6-летнего мальчика и сбежал с места ДТП

Полиция ищет водителя, наехавшего на ребенка на велосипеде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Водитель бросил машину и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель бросил машину и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вечером 30 июля в Советском районе Волгограда 6-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля. В 18.00 в воскресенье неизвестный водитель на «Ладе Гранта» напротив дома №92 по улице Тбилисской наехал на ребенка. Автомобилист после ДТП бросил машину и убежал. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас полиция разыскивает скрывшегося водителя. А юный велосипедист получил травмы, его госпитализировали в медучреждение.