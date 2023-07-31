Под Волгоградом двум мужчинам дали 20 лет тюрьмы за поле конопли

У преступников нашли мешки с марихуаной. Фото: пресс-служба УФСБ.

Двадцать лет тюрьмы на двоих получили жители Волгоградской области за конопляное поле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, Мирзоев Рамиз и его подельник Никифоров Игорь на участке в Дубовском районе посадили незаконное растение с целью сбыта. Дома у преступников нашли мешки с каннабисом весом 21 кило.

Уголовное дело расследовали сотрудники областного главка МВД. Районный суд приговорил мужчин к 11 и 9 годам колонии строгого режима соответственно.

- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений, - уточнили в региональном УФСБ.