Волгоградцам рассказали о смертельной опасности теплового удара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 31 июля, Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о смертельной опасности теплового удара. Чтобы избежать перегрева тела, необходимо соблюдать простые, но крайне важные правила. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области, особенно осторожными нужно быть сейчас, когда температура воздуха раскаляется до тридцати-сорока градусов.

В группе риска младенцы, пожилые люди - у них проблемы с терморегуляцией. Лучше избегать долгого нахождения на улице. Остальным тоже следует соблюдать рекомендации - носить головной убор, больше пить воды, избегать прямых солнечных лучей. Если тепловой удар случился, следует обратиться за помощью к врачам.

Признаки - температура, спутанность сознания, бред, судороги, сухая и горячая кожа, кома, тошнота, частое дыхание, головная боль, сильная жажда.

До приезда врачей нужно перейти в тень, приподнять ноги, снять лишнюю одежду, охладить тело (душ, вентилятор, кондиционер, обтирание), напоить водой.