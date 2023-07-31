Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как определить ягоды с пестицидами Фото: Олег УКЛАДОВ

31 июля Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям, как правильно выбирать сезонные ягоды и об обработке пестицидами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды в летнее время очень важно для укрепления иммунитета.

Ягоды стоит выбирать тщательно. На них не должно быть механических повреждений, вмятин, дефектов. Обратите внимание на цвет - он должен быть однородным, ярким, а также размер - большая ягода не означает вкусная. Стоит пощупать продукт - ягода должна быть упругой. Также стоит учесть условия хранения. Лучше покупать товар в проверенных местах, а не на улице.

Ягоды нужно хранить в холодильнике не покупать впрок (только в случае заморозки). Мыть их лучше прямо перед употреблением.

- Отдавайте предпочтение сезонным и локальным товарам. Будьте осторожны при покупке ягод не в сезон созревания, так как они в основном выращены в теплицах или привезены издалека. Кроме того, как и большинство фруктов, ягоды могут обрабатываться пестицидами и другими токсичными препаратами, - напомнили эксперты Роспотребнадзора.