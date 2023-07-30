«Ротор» в третий раз сыграл вничью

"Ротор" не смог обыграть соперника на домашнем матче Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» в новом сезоне стабилен, играет только вничью. В 3-м туре группы «золото» дивизиона Второй лиги волгоградская команда поделила очки с «Уфой». Матч на «Волгоград Арене» завершился со счетом 1:1.

Подопечные Алексея Стукалова первыми поразили ворота, счет на 61-й минуте открыл Сергей Зуйков. Однако победу «Ротор» не удержал. На 77-й минуте Данила Емельянов забил ответный гол. «Сине-голубые» в третьей встрече сезона сыграли вничью.

Первый домашний матч «Ротора» собрал внушительное число болельщиков. Команду на стадионе поддерживали 19 734 зрителя.

В следующем туре волгоградский коллектив 6 августа в Омске сыграет с «Иртышом».