В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Александром Бирюковым

Александр Бирюков запомнился родным и близким как позитивный и ответственный человек. ФОТО: администрация Чернышковского района Волгоградской области

В Чернышковском районе Волгоградской области проводили в последний путь бойца мотострелковой роты Александра Бирюкова, погибшего на территории проведения специальной военной операции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации района.

- Внимательный, заботливый, добрый, - отмечают в муниципалитете. - Казалось, что у него не бывало плохого настроения. Заводила во всём, способный вести за собой, он всегда имел активную жизненную позицию, умел отстаивать свою точку зрения, занимался спортом.

Александра помнят еще со школьных времен – уже тогда он отличался особой активностью, старательностью и доброжелательностью. Сразу после окончания школы Александр Бирюков окончил Суровикинское ПТУ, выучился на тракториста-машиниста широкого профиля. Затем служил в стройбате, работал механизатором у местного фермера, затем трудился вахтовым методом в Москве. Позже переехал в Волгоград.

29 сентября 2022 года Александр выразил желание записаться в ряды добровольцев, чтобы отправиться защищать Родину. Его позывной – «бирюк». Сослуживцам он также запомнился решительным и ответственным, он постоянно рвался на передовую и проявлял высокие боевые навыки и мужество. Руководство части представило бойца к медали «За Отвагу», но Александр отказался от неё.

Александра Бирюкова не стало 12 июля, после получения многочисленных травм, несовместимых с жизнью. Похоронили отважного бойца на его малой родине - в хуторе Соколове.