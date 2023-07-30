В Волгограде потушили пожар в пойме реки Царицы в поселке Ангарском

Стоп-кадр из видео телеграм-канала "Жесть Волгограда"

Очередной стихийный пожар возник в Дзержинском районе Волгограда. Сильное задымление, а затем столб огня заметили в пойме реки Царицы в районе поселка Ангарского. К счастью, прибывшие пожарные смогли быстро потушить пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Полностью ликвидировать пожар специалистам удалось около 16.00. По словам спасателей, жителям поселка не стоит беспокоиться. Огонь не приближался к частному сектору, а сейчас и вовсе потушен.

Напомним, что на этой неделе было зафиксировано несколько ландшафтных пожаров в Волгоградской области. Возгорания в Городищенском и Калачевском районе, произошедшие 27 июля, тушили несколько часов.