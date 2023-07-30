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НовостиОбщество30 июля 2023 14:40

Под Волгоградом трассу занесло градом 29 июля

Обледенелая трасса попала на видео очевидцев
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Такой крупный град шел накануне

Такой крупный град шел накануне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 29 июля, в Волгоградскую область на смену удушливой жаре пришли обильные осадки. В Волгограде и районах области несколько раз прошел проливной дождь, а в Михайловке и вовсе посреди лета выпал … снег. Точнее, выпал град. Этот момент засняли на телефон подписчики группы ВКонтакте «Новоаннинский сегодня».

- Вот и зима летняя пришла, - шутит за кадром автор видео.

На кадрах действительно видно заледеневшую дорогу. Федеральная трасса в июле превратилась в каток, а крупные градины гулко бились о машины, затрудняя движение транспорта.

Некоторые водители предпочли остановиться на обочине, чтобы переждать непогоду, другие продолжили путь с включённой "аварийкой".

Правда, сегодня, в регион вернулась привычная 30-ти градусная жара и ледяная корка на трассе оттаяла.