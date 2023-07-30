Под Волгоградом трассу занесло градом 29 июля

Такой крупный град шел накануне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 29 июля, в Волгоградскую область на смену удушливой жаре пришли обильные осадки. В Волгограде и районах области несколько раз прошел проливной дождь, а в Михайловке и вовсе посреди лета выпал … снег. Точнее, выпал град. Этот момент засняли на телефон подписчики группы ВКонтакте «Новоаннинский сегодня».

- Вот и зима летняя пришла, - шутит за кадром автор видео.

На кадрах действительно видно заледеневшую дорогу. Федеральная трасса в июле превратилась в каток, а крупные градины гулко бились о машины, затрудняя движение транспорта.

Некоторые водители предпочли остановиться на обочине, чтобы переждать непогоду, другие продолжили путь с включённой "аварийкой".

Правда, сегодня, в регион вернулась привычная 30-ти градусная жара и ледяная корка на трассе оттаяла.