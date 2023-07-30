В Волгограде почтили память павших моряков и речников

В торжественном мероприятии приняли участие не только ветераны ВМФ, но и ученики морской школы. ФОТО: пресс-служба администрации Волгоградской области

Сегодня, 30 июля, в Волгограде прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня военно-морского флота России. Торжественный митинг в память о моряках и речниках Волжской военной флотилии, павших в период Великой Отечественной войны, прошел возле памятника бронекатеру «БК-13». Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Гости мероприятия возложили цветы к памятной доске морякам Волжской военной флотилии у бронекатера «Гаситель», а также почтили память героев моряков и речников минутой молчания возле плавучего знака, установленного на реке Волге.

В мероприятии приняли участие ветераны военно-морского флота, воспитанники детского морского центра и учащиеся техникума водного транспорта.