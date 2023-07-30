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НовостиОбщество30 июля 2023 10:58

В Волгограде простились с погибшим на СВО Сергеем Кайдашем

В зоне специальной военной операции Сергей Кайдаш
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Сергей Кайдаш погиб при исполнении воинского долга

Сергей Кайдаш погиб при исполнении воинского долга

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Волгограде похоронили 46-летнего Сергея Кайдаша, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщили родственники бойца.

В зоне специальной военной операции Сергей Кайдаш был старшиной радиоэлектронной разведки батальона особого назначения. Погиб он при исполнении задания.

28 июля мужчину похоронили на Новом Ворошиловском кладбище в Волгограде. Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» приносит глубочайшие соболезнования семье и близким Сергея Кайдаша. Светлая правда герою!