В Волгограде простились с погибшим на СВО Сергеем Кайдашем

Сергей Кайдаш погиб при исполнении воинского долга Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Волгограде похоронили 46-летнего Сергея Кайдаша, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщили родственники бойца.

В зоне специальной военной операции Сергей Кайдаш был старшиной радиоэлектронной разведки батальона особого назначения. Погиб он при исполнении задания.

28 июля мужчину похоронили на Новом Ворошиловском кладбище в Волгограде. Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» приносит глубочайшие соболезнования семье и близким Сергея Кайдаша. Светлая правда герою!