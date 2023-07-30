В Волгоградской области 24-летнего рабочего насмерть засыпало землей

Следственный комитет проверяет все обстоятельства смерти рабочего Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области следовали проверяют обстоятельства гибели 24-летнего рабочего. Буквально в 800 метрах от московской трассы Р-22 под Михайловкой молодой человек задохнулся под завалами земли, во время выполнения ремонтных работ. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия произошла 28 июля. Мужчина делал утрамбовку выкопанной траншеи с помощью вибромашины для подготовки поверхности для укладки бетонных плит. В один момент на площадке обрушился грунт и рабочего засыпало землей, от чего он скончался.

Смерть наступила мгновенно, его не смогли спасти ни коллеги, которые сразу же бросились на помощь несчастному, ни прибывшие вскоре врачи скорой помощи. Сейчас следователями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.