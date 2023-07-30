В Волгограде грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину напротив рынка на Дар-горе

Такой грузовик не заметил переходящую дорогу женщину Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Ворошиловском районе Волгограда 29 июля произошло ДТП, закончившееся смертельным случаем. 52-летний водитель грузовика фирмы DAF наехал на женщину, которая переходила в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошло около 16.56 на улице Череповецкая. Водитель большегруза ехал со стороны улицы Чигиринская в сторону Елисеева в крайнем левом ряду. Напротив огромного рынка на Дар-горе мужчина не заметил переходящую дорогу в неположенном месте 64-летнюю женщину.

В результате аварии, женщина скончалась на месте. Приехавшие на место ДТП врачи ничем не смогли помочь несчастной.