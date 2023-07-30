В Волгоградской области август начнется с похолодания до +10 градусов

В регионе резко похолодает ночью Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградской области грядет сильное похолодание, причем, придет оно уже 1 августа. В отдельных районах региона столбик термометра опустится до +10 градусов, будет прохладно и в последний день июля, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщает волгоградский ЦГМС.

31 июля не предвидится осадков, зато ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится +15...+20 градусов, в отдельных районах области похолодает +10...+15 градусов, днем потеплеет до +26 … +34.

1 августа также не ожидается существенных осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, при прояснении возможно +10 градусов. Днем воздух прогреется до +30...+35.