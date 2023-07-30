Под Волгоградом отец и сын утонули из-за надувной игрушки

Купаться в водоеме категорически запрещено Фото: Юлия Данильченко

Настоящей трагедией закончился семейный праздник, который отмечали участники истории на берегу водоема в Светлоярском районе Волгоградской области. Двое членов семьи – 70-летний отец и 39-летний сын, - утонули, пока плыли за игрушкой маленькой именинницы. Об этом рассказали в Светлоярском МрСО.

Надувную игрушку девочки-именинницы ветер сдул в воду и чтобы ребенок не расстраивался, члены семьи решили поплыть за ней. Однако в водоеме купаться было категорически запрещено, о чем гласили установленные повсюду таблички. Мужчины не справились с водной стихией и утонули.

В настоящий момент тела нашли и извлекли из воды. Организована процессуальная проверка.