Какая погода будет в Волгограде в воскресенье 30 июля

В воскресенье в Волгограде воздух прогреется до +30 градусов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Воскресенье в Волгограде и области синоптики прогнозируют сухую погоду. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в ночь на 30 июля в некоторых районах региона. Завтра днем будет переменная облачность без осадков на всей территории Волгоградской области. Западный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В ночные часы 30 июля по области температура воздуха составит +14...+19º, днем +26...+31º. В Волгограде столбики термометров будут показывать ночью +16...+18º и днем +29...+31º.