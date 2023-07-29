Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 14:26

Какая погода будет в Волгограде в воскресенье 30 июля

В воскресенье в Волгограде отступят дожди
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В воскресенье в Волгограде воздух прогреется до +30 градусов

В воскресенье в Волгограде воздух прогреется до +30 градусов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Воскресенье в Волгограде и области синоптики прогнозируют сухую погоду. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в ночь на 30 июля в некоторых районах региона. Завтра днем будет переменная облачность без осадков на всей территории Волгоградской области. Западный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В ночные часы 30 июля по области температура воздуха составит +14...+19º, днем +26...+31º. В Волгограде столбики термометров будут показывать ночью +16...+18º и днем +29...+31º.