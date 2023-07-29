В трех районах Волгограда временно отключат электричество 31 июля

3 района Волгограда частично будут обесточены в понедельник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая неделя в Волгограде начнется с планового отключения электричества. В понедельник будут обесточены дома в трех районах города. Часть адресов, по которым не будет света, находятся в СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 31 июля электроснабжения временно будет отсутствовать в Тракторозаводском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Костычева, 65-95, 66-96. В Кировском районе без света останутся с 9.00 до 16.00 жители ул. Шумилова, 1, 73, 77, с 9.00 до 17.00 - пер. Добролюбова, 7-9, 8-12, ул. Терновой, 53-111, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, пер. Никитина, 1-7.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Плеханова, 1-53, 22, 22а, 51а, 57а, 57б, 57-97, 90-96, 178/15, 178/16, 178/23, 178/33, 178/47, 178/52, 178/59, 178/61, 178/89, ул. Костюшко, 2-84, 90-112, ул. Ленинаканской, 1-109, 2-82, 89, ул. Магистральной, ул. Хабаровской, ул. Семиполатинской, ул. Дальневосточной, ул. Шоссейной, ул. Янтарной, ул. Изобильной, ул. Леваневского, ул. Якуба-Колоса, ул. Мелиоративной, ул. Сарпинской, ул. Харабалинской, ул. Подгорной, в пер. Подгорном, 24-26, в СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.