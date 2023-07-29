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НовостиОбщество29 июля 2023 9:41

В Волгоградской области ураганом снесло крышу поселковой администрации

Сильные порывы ветра повредили кровлю административного здания под Волгоградом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео из социальных сетей

Кадр с видео из социальных сетей

В Волгоградской области снова бушует непогода. В пятницу, 28 июля, от урагана досталось зданию администрации Панфиловского сельского поселения Новоаннинского района. Сильными порывами штормового ветра снесло крышу строения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, ураган вместе с ливнем был недолго, но успел доставить хлопоты. Порывы ветра были очень сильными. «Крыша слетела, теперь все обломки на площадке валяются» - говорят очевидцы разбушевавшейся стихии.

Напомним, МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области 28 и 29 июля. В отдельных районах региона прогнозируются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.