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НовостиПроисшествия29 июля 2023 8:56

В Волгограде иномарка сбила девочку на переходе у районной администрации

13-летняя школьница попала под колеса кроссовера в Волгограде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 28 июля в Кировском районе Волгограда в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Ее сбил кроссовер Ford Kuga, которым управлял 40-летний водитель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №106а на улице Кирова – это здание районной администрации. В результате ДТП школьница получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Волгограде и области произошло 7 аварий с пострадавшими, ранения получили 7 человек.