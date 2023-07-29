Волгоградская область направила очередную партию снаряжения участникам СВО

Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградская области отправила очередную партию спецгруза для участников специальной военной операции на Украине. По дополнительной заявке от командиров воинских частей были отвезены автомобили повышенной проходимости, специальной снаряжение и высокоточная техника. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Автомобиль повышенной проходимости на базе ГАЗ-231073, тепловизионные прицелы, оборудование для обнаружения и блокировки дронов, дальномеры и другое спецснаряжение передано военнослужащим волгоградского региона, выполняющим задачи в зоне СВО, - отметили в обладмине.

Спецгруз был приобретен на средства областного фонда поддержки военнослужащих и добровольцев спецоперации. Деньги перечисляют предприятия организации, жители Волгоградской области.