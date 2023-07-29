Волгоградский губернатор почтил память создатель НЭТа Отара Джангишерашвили

Фото: администрация Волгоградской области

29 июля 80 лет исполнилось бы основателю Нового экспериментального театра Отара Джангишерашвили. Память народного артиста России почтил губернатор Андрей Бочаров, возложивший цветы к могиле. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации.

Отар Джангишерашвили стоял у истоков НЭТа. Он был художественным руководителем, главным режиссером и директором театра многие годы. Отара Джангишерашвили не стало после продолжительной болезни 6 марта 2018 года.

Весной этого года было предложено увековечить память создателя НЭТа, а также актера Петра Зайченко. Как именно это сделать, должны предложить деятели культуры Волгограда и области.