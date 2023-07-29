Президент объявил благодарность сотрудникам больницы №25 Волгограда

Президент объявил благодарность коллективу больницы Фото: Эдуард Пальгунов

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Коллектив был отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, рассказали сайту volgograd.kp.ru в медучреждении.

Больница №25 является один из четырех окружных центров оказания экстренной медицинской помощи населению. Относится к третьему, высшему уровню оказания медпомощи. С 2019 по 2022 год в медучреждение обратились 55 тысяч пациентов, 30 тысяч из них были госпитализированы.

За последние годы в больнице провели масштабный ремонт, построили новое отделение, обновляется оборудование.