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НовостиЗдоровье29 июля 2023 7:28

Президент объявил благодарность сотрудникам больницы №25 Волгограда

Волгоградскую больницу скорой помощи отметили за заслуги в области здравоохранения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Президент объявил благодарность коллективу больницы

Президент объявил благодарность коллективу больницы

Фото: Эдуард Пальгунов

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Коллектив был отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, рассказали сайту volgograd.kp.ru в медучреждении.

Больница №25 является один из четырех окружных центров оказания экстренной медицинской помощи населению. Относится к третьему, высшему уровню оказания медпомощи. С 2019 по 2022 год в медучреждение обратились 55 тысяч пациентов, 30 тысяч из них были госпитализированы.

За последние годы в больнице провели масштабный ремонт, построили новое отделение, обновляется оборудование.