В Волгограде тушили пожар в магазине «Маяк»

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Вечером 28 июля загорелся магазин «Маяк» в Красноармейском районе Волгограда. Сообщение о ЧП на улице Бахтурова на пульт спасателей поступило в 21.24. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Огонь потушили в течение получаса. Кадр с видео t.me/+rT9OmijAbCxlNDQy

Пожарные установили, возгорание случилось из-за короткого замыкания в холодильном оборудовании. Огонь был потушен примерно за полчаса.

- Пожарные расчёты 1 пожарно-спасательного отряда ликвидировали горение в 21.53, - отметили в спасательном ведомстве.

Во время пожара никто не погиб и не пострадал.