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НовостиНедвижимость28 июля 2023 14:57

В одном районе Волгограде отключат электричество в субботу

Первый выходной жители одного района Волгограда проведут без света
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Жителям одного района города субботу придется провести без света

Жителям одного района города субботу придется провести без света

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу некоторых волгоградцев ждут коммунальные неудобства. Частично один район Волгограда останется без электричества. Свет отключат из-за планового ремонта электрооборудования. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 29 июля временно электроснабжения не будет в Кировском районе.

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