МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с градом и штормовым ветром 28 и 29 июля

Волгоградскую область накроют ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области прогнозируют шторм, который обрушится в ближайшие часы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, до конца суток 28 и в течение 29 июля в регионе ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Стихия будет бушевать в отдельных районах области.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, увеличение случаев травмирования населения, - предупреди в спасательном ведомстве.

Волгоградцев просят при урагане закрыть окна квартир и домов, парковать автомобиль в гараж или вдали от рекламных и шатких конструкций, деревьев. На дороге необходимо соблюдать скорость и дистанцию. Лучше воздержать от выхода в акваторию на маломерных судах.