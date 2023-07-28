Степные и лесные пожары окружили Волгоград

Пожарные работают сразу на нескольких ландшафтных пожарах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В сорокоградусную жару Волгоград оказался в кольце степных и лесных пожаров. В час дня огонь подошел к селу Давыдовка Дубовского района. Сгорело три нежилых хозпостройки, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- На месте работают пожарные расчеты. Угрозы жителям и жилым домам нет. В ближайшее время ожидаем локализацию и ликвидацию, - рассказали начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Доценков.

Позже в МЧС уточнили, что в селе Давыдовка Дубовского района сгорели четыре хозпостройки. Ликвидацию пожара объявили в 15.40. Погибших и пострадавших нет. Площадь и причина возгорания пока устанавливаются.

Крупный пожар почти сутки тушили на границе Калачевского и Городищенского районов. Оба пожара потушили. С утра 28 июля в Средней Ахтубе горела трава на площади 2 гектара. Еще один пожар вспыхнул в пятницу в Камышинском районе возле Антиповки. Осложняет работу пожарных сильный ветер.

В МЧС рекомендуют всем волгоградцам и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь мусор, траву, не разжигать костры. В случае пожара сразу звонить на номер «101».