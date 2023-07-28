Бочаров высоко оценил работу СК в Волгоградской области

Следователи раскрывают больше преступлений. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В следственном управлении СК РФ по Волгоградской области 28 июля подвели итоги работы за первую половину 2023 года. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании коллегии, высоко оценил работу следователей и вручил почетные грамоты отличившимся, сообщили в администрации региона.

- Несмотря на все сложности и объективные риски текущего периода, как один из главных результатов проводимой нами совместно работы отмечу сохранение на территории Волгоградской области стабильной, контролируемой ситуации по линии общественной безопасности, правопорядка, - заявил Андрей Бочаров.

Глава региона отметил профессионализм следователей, увеличение раскрываемости преступлений, в том числе на 100% - по тяжким и особо тяжким делам. Особо выделил дела о невыплате заработной платы, где почти вдвое вырос процент возмещений ущерба работникам. Отдельной темой стали расследования в Донбассе и Новороссии, а также сохранение исторической памяти. В облсуде сейчас рассматривают 14 томов собранных следователями доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области со стороны немецко-фашистских захватчиков.