Камышанин получил 2,5 года лишения свободы за попытку поджога администрации

Момент поджога попал на камеры. ФОТО: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Житель города Камышина в Волгоградской области Павел Магаляс отправится за решетку за попытку поджечь администрацию своего родного города. Мотивируя свои действия политической ненавистью, он бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Произошло это в ночь с 22 на 23 сентября 2022 года. Павел Магаляс подошел к зданию администрации города Камышина и бросил в нее два коктейля Молотова. В результате загорелись стена и оконная рама. Вовремя ликвидировать пожар смог дежурный, находящийся в помещении администрации.

Задержанный Павел Магаляс сознался в инкриминируемых преступлениях. Камышинский городской суд Волгоградской области признан его виновным в совершении преступлений по статьям «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «хулиганство» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.