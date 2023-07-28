В Волгограде заработал большой распределительный центр торговой сети

Площадь распределительного центра составляет почти 43 тысячи квадратных метров Фото: Эдуард Пальгунов

В Краснооктябрьском районе Волгограда начал работу огромный распределительный центр. В него свозят продукты со всей страны, чтобы затем развести их по магазинам «Пятерочка».

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, площадь распределительного центра составляет почти 43 тысячи квадратных метров. В нем находятся 6 зон, в том числе свежей и замороженной продукции. В некоторых отсеках столбики термометров показывают минусовую температуру, чтобы продукты не портились и оказывались на прилавках свежими. Отмечается, что появление такого крупного распределительного центра позволит ускорить доставку товаров от поставщиков до магазинов и увеличить объемы поставляемой продукции.

- Было организовано 350 новых рабочих мест, что немаловажно для Волгоградской области. И самое главное – с достойной заработной платой и оптимизацией трудового процесса. Видно, что здесь заботятся и о товаре, и о сотрудниках, - отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.