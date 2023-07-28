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НовостиЭкономика28 июля 2023 11:02

В Волгограде заработал большой распределительный центр торговой сети

Из-за открытия распределительного центра продукты быстрее будут оказываться на столе волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Площадь распределительного центра составляет почти 43 тысячи квадратных метров

Площадь распределительного центра составляет почти 43 тысячи квадратных метров

Фото: Эдуард Пальгунов

В Краснооктябрьском районе Волгограда начал работу огромный распределительный центр. В него свозят продукты со всей страны, чтобы затем развести их по магазинам «Пятерочка».

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, площадь распределительного центра составляет почти 43 тысячи квадратных метров. В нем находятся 6 зон, в том числе свежей и замороженной продукции. В некоторых отсеках столбики термометров показывают минусовую температуру, чтобы продукты не портились и оказывались на прилавках свежими. Отмечается, что появление такого крупного распределительного центра позволит ускорить доставку товаров от поставщиков до магазинов и увеличить объемы поставляемой продукции.

- Было организовано 350 новых рабочих мест, что немаловажно для Волгоградской области. И самое главное – с достойной заработной платой и оптимизацией трудового процесса. Видно, что здесь заботятся и о товаре, и о сотрудниках, - отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.