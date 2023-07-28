В Волгоградской области из-за 40-градусной жары ввели оранжевый уровень опасности

В регионе сильная жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области из-за адской сорокоградусной жары ввели оранжевый уровень опасности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре, с сегодняшнего дня и до 30 июля в регионе будут держаться очень высокие температуры. Эти дни волгоградцы ощущают на себе все прелести июльского зноя - на градусниках выше сорока. Но в выходные станет чуть прохладнее.

Синоптики ЦГМС обещают около +30 градусов днем и +22 градуса ночью. Помимо этого, в субботу вероятны дожди с грозами, местами град. Ветер до 23 метров в секунду. В воскресенье тоже будут осадки и ощутимые порывы ветра.

Из-за сильной жары погода в регионе считается опасной. Особенно высок риск возникновения пожаров. Стоит соблюдать осторожность во время отдыха на природе.