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НовостиОбщество28 июля 2023 10:17

В Волгоградской области из-за 40-градусной жары ввели оранжевый уровень опасности

Экстремальная жара пришла в Волгоградскую область
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе сильная жара.

В регионе сильная жара.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области из-за адской сорокоградусной жары ввели оранжевый уровень опасности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре, с сегодняшнего дня и до 30 июля в регионе будут держаться очень высокие температуры. Эти дни волгоградцы ощущают на себе все прелести июльского зноя - на градусниках выше сорока. Но в выходные станет чуть прохладнее.

Синоптики ЦГМС обещают около +30 градусов днем и +22 градуса ночью. Помимо этого, в субботу вероятны дожди с грозами, местами град. Ветер до 23 метров в секунду. В воскресенье тоже будут осадки и ощутимые порывы ветра.

Из-за сильной жары погода в регионе считается опасной. Особенно высок риск возникновения пожаров. Стоит соблюдать осторожность во время отдыха на природе.