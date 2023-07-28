В Волгограде дали срок бизнесмену за аферу со свалками на 121 млн рублей

Коммерсанта приговорили к 7,5 года колонии. Фото: Семен ШПАК

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор руководителю ООО «ГринЛайт» за мошенничество при ликвидации свалок на 121 миллион рублей. Михаил Калонкин просил его оправдать, но все же проведет 7,5 года в колонии общего режима и заплатит 700 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре региона.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора в отношении Калонкина, оставив его в части квалификации и назначенного наказания без изменения, – рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, Михаил Калонкин стал одним из организаторов преступной схемы, по итогам которой получил из бюджета Волгоградской области по контракту 121 миллион рублей. Деньги эти должны были пойти на ликвидацию несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. За 269 миллионов должны были вывезти отходы из 18 мест. Но в итоге часть мусора не вывезли, а закопали на месте. Свою вину Калонкин не признал, но обжаловать приговор ему не удалось.

- Кроме того, частично удовлетворено исковое заявление Комитета природных ресурсов Волгоградской области о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Оперативное сопровождение дела вело региональное УФСБ России.

Бывший руководитель облкомприроды Виталий Сазонов, который отвечал за качество выполнения работ, получил 3 года колонии общего режима. Также отправили в тюрьму на 1,5 года директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова. Директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов проведет за решеткой 3,5 года.