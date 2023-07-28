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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:20

У волгоградца дома нашли систему Маузер и взрывчатку

УФСБ задержала жителя Волгоградской области за хранение оружия
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: УФСБ по Волгоградской области.

Фото: УФСБ по Волгоградской области.

В Волгоградской области задержали 59-летнего мужчину, хранившего дома целый арсенал самых разных боеприпасов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, оперативники изъяли взрывчатку и оружие.

Мужчина хранил порох, систему Маузер, винтовку ТОЗ-7, а также сотню боеприпасов разных калибров. Все оружие было пригодно для использования. Зачем фигуранту столько боеприпасов, выясняет следственный отдел регионального УФСБ. На задержанного возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ.

- В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, - уточнили в ведомстве.