5 старинных самоваров, 12 икон, 3 патефона: в Дубовке раскрыли ограбление коллекционера

Грабитель вынес коллекцию из дома, пока хозяин уехал встречать Новый год. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В новогоднюю ночь у коллекционера из Дубовки украли антиквариат. Пока пенсионер встречал 2023 год с семьей в Волгограде, из его дома вынесли пять старинных самоваров, 12 икон, три патефона. Унес вор также аккордеон, баян и другие раритеты, которые собственник оценил в 300 тысяч рублей. Кражу полицейским Дубовского района удалось раскрыть спустя полгода. Похитителем оказался 39-летний ранее судимый житель Дубовки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Оперативники установили личность и задержали подозреваемого - 39-летнего ранее судимого жителя Дубовки. Он сознался в содеянном и пояснил, что, зная, что пенсионер уехал встречать новогодний праздник к родственникам в Волгоград, решил похитить у коллекционера ценные вещи, - рассказали в полиции.

Во двор грабитель пробрался через забор. После разбил окно и вынес оттуда все, что показалось ему более-менее ценным. Иконы и часть антикварной коллекции он продал через интернет. Так на него и вышли. Все, что осталось, вернут коллекционеру. На вора завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.