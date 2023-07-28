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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:23

Под Волгоградом 59-летний мужчина зарезал родного сына на глазах у его матери

В Волгоградской области 36-летнего мужчину убил отец
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит расследование.

СК проводит расследование.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгоградской области разбирается в обстоятельствах убийства отцом родного сына. Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе в поселке Куйбышев на улице Почтовой вечером 27 июля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в частном доме проживали 59-летний подозреваемый с супругой и их 36-летний сын.

- Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант ударил своего сына ножом в область груди. Очевидцем произошедшего стала супруга подозреваемого, которая и вызвала правоохранителей, а также бригаду скорой помощи, - рассказали в следкоме региона.

Мужчину не удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Его отца задержали.