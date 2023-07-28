15% волгоградцев признались, что сталкивались с харассментом на работе

Волгоградцы нечасто сталкиваются с притеснениями Фото: Александр ГЛУЗ

Работающие жители Волгоградской области рассказали, сталкивались ли они когда-нибудь с харассментом на работе. 15% волгоградцев признались, что испытывали притеснения и давление со стороны начальника или коллег. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Из 15% признавшихся, 12 назвали неприличные высказывания или оскорбления, 8 рассказали о нежелательных прикосновениях, а 5% сотрудников и вовсе сознались, что до них домогались в сексуальном плане.

Реже всего с харассментом на работе сталкиваются представители финансового сектора, а чаще других – сотрудники юридической сферы (26%). При этом с неприятными и оскорбительными высказываниями в свой адрес на работе чаще всего сталкивались и представители сферы строительства и недвижимости (14%) маркетологи и рекламщики (13%), а также управленцы среднего и высшего звена и сотрудники научно-образовательной сферы – по 12%.