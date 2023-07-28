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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:32

В Волжском наивная пенсионерка перечислила лжеброкеру 1 млн рублей

Полиция Волжского ищет мошенника, обманувшего пенсионерку на 1 млн
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пенсионерка обратилась в полицию.

Пенсионерка обратилась в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском 71-летняя пенсионерка лишилась всех своих сбережений, поверив телефонному аферисту. Наивная старушка, желая заработать на ставках, вложила 1 миллион рублей в фондовую биржу. Сделала она это намеренно, чтобы увеличить сбережения, но стала жертвой мошенника.

- После длительных телефонных переговоров с неизвестным, который представился ей работником брокерской компании, женщина сообщила ему номер расчетного счета, а через некоторое время обнаружила списание со счета 1 200 000 рублей, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД.

Когда средства были перечислены, преступник перестал выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули. Полиция предупреждает о подобных мошенничествах и призывает быть бдительными.