В Волгоградской области из-за пьяного водителя грузовика погиб 40-летний мужчина

Смертельная авария на трассе случилась из-за пьяного водителя Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 27 июля на трассе в Суровикинском районе произошла смертельная авария. На федеральной магистрали «Волгоград - Каменск-Шахтинский» 37-летний пьяный водитель грузовика «Урал» выехал на встречную полосу и смял Kia. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

40-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Напомним, днем ранее в Ленинском районе пьяный мужчина за рулем Renault Logan насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.