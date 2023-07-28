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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:14

В Волгоградской области из-за пьяного водителя грузовика погиб 40-летний мужчина

На трассе под Волгоградом произошла смертельная авария из-за пьяного водителя
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Смертельная авария на трассе случилась из-за пьяного водителя

Смертельная авария на трассе случилась из-за пьяного водителя

Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 27 июля на трассе в Суровикинском районе произошла смертельная авария. На федеральной магистрали «Волгоград - Каменск-Шахтинский» 37-летний пьяный водитель грузовика «Урал» выехал на встречную полосу и смял Kia. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

40-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Напомним, днем ранее в Ленинском районе пьяный мужчина за рулем Renault Logan насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.