Бастрыкин потребовал отчитаться о защите жилищных прав волгоградских сирот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждет отчет о расследовании уголовного дела, касающегося нарушения прав детей-сирот из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в Чернышковском районе представитель оставшихся без попечения родителей сирот обратился в следственные органы и заявил о нарушении жилищных прав. Сиротам дали жилье, в котором невозможно жить. По закону им положены квартиры, но предоставление жилья затягивается.

- В обращении отмечается, что расследование затягивается из-за экспертизы, результаты которой еще не готовы. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «мошенничество», - уточнили в следкоме по региону.

Сейчас это уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате. Бастрыкину доложат о промежуточных результатах.