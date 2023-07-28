Жители Волгограда ответили транзитной туристке, раскритиковавшей пробки в городе

Трафиком на волгоградских дорогах возмутилась туристка Фото: Эдуард Пальгунов

Дороги Волгограда подверглись жесткой критике. Туристка, проезжая город транзитом, пожаловалась на огромные пробки, большое число светофоров и общественный транспорт, который создает проблемы машинам. Женщина свое недовольство Волгоградом записала на видео, которое теперь гуляет по интернету, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Очень хочется обратиться к мэру и губернатору Волгограда. Долго это вообще будет продолжаться, что люди, чтобы проехать ваш город, должны стоять в пробке часами? Потому что светофор на каждом перекрестке, потому что ваш общественный транспорт здесь. Почему нельзя сделать объездную дорогу или дорогу чисто для машин с других городов без светофоров на каждом перекрестке? - недовольным тоном заявила женщина.

Транзитная туристка добавила, что хочет забыть Волгоград, так как он не оставит в памяти положительных эмоций.

Тем временем, мнение недовольной не разделили жители Волгограда. Они встали на защиту родного города, посоветовав женщине лучше молчать. Волгоградцы ответили не менее жестко.

«Она, видимо, когда ехала, спала, раз не видела, что дорогу объездную делают», «самолетом летайте, если комфорт любите», «дома сидеть надо в таком случае… Царица нашлась какая», «как бы делают ж объездную дорогу», «такая токсичная, она сама откуда едет, с деревни, где светофоры не видела никогда?», «А куда торопиться?» - оставили комментарии волгоградцы под видео.